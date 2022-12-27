Мишустин поручил создать военные учебные центры при университетах в 16 регионах страны
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании военных учебных центров при государственных университетах в 16 регионах страны. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Список вузов, при которых создаются военные центры:
- Астраханский государственный университет.
- Вятский государственный агротехнический университет.
- Дальневосточный государственный аграрный университет.
- Ижевский государственный технический университет.
- Липецкий государственный технический университет.
- Мордовский государственный университет.
- Новгородский государственный университет.
- Орловский государственный университет.
- Поволжский государственный технологический университет.
- Псковский государственный университет.
- Сахалинский государственный университет.
- Смоленский государственный университет.
- Тюменский государственный университет.
- Череповецкий государственный университет.
- Чеченский государственный университет.
- Ярославский государственный технический университет.
Созданием военных учебных центров по поручению премьера займутся Минобрнауки и Минсельхоз.
23 декабря Минобрнауки сообщило, что совместно с Минобороны разработало модуль «Основы военной подготовки», который в ближайшее время будет включен в программы высших учебных заведений.