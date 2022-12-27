Мишустин поручил создать военные учебные центры при университетах в 16 регионах страны

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании военных учебных центров при государственных университетах в 16 регионах страны. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Список вузов, при которых создаются военные центры:

Астраханский государственный университет.

Вятский государственный агротехнический университет.

Дальневосточный государственный аграрный университет.

Ижевский государственный технический университет.

Липецкий государственный технический университет.

Мордовский государственный университет.

Новгородский государственный университет.

Орловский государственный университет.

Поволжский государственный технологический университет.

Псковский государственный университет.

Сахалинский государственный университет.

Смоленский государственный университет.

Тюменский государственный университет.

Череповецкий государственный университет.

Чеченский государственный университет.

Ярославский государственный технический университет.

Созданием военных учебных центров по поручению премьера займутся Минобрнауки и .

23 декабря Минобрнауки сообщило, что совместно с Минобороны разработало модуль «Основы военной подготовки», который в ближайшее время будет включен в программы высших учебных заведений.