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Мишустин поручил создать военные учебные центры при университетах в 16 регионах страны

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании военных учебных центров при государственных университетах в 16 регионах страны. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Список вузов, при которых создаются военные центры:

  • Астраханский государственный университет.
  • Вятский государственный агротехнический университет.
  • Дальневосточный государственный аграрный университет.
  • Ижевский государственный технический университет.
  • Липецкий государственный технический университет.
  • Мордовский государственный университет.
  • Новгородский государственный университет.
  • Орловский государственный университет.
  • Поволжский государственный технологический университет.
  • Псковский государственный университет.
  • Сахалинский государственный университет.
  • Смоленский государственный университет.
  • Тюменский государственный университет.
  • Череповецкий государственный университет.
  • Чеченский государственный университет.
  • Ярославский государственный технический университет.

Созданием военных учебных центров по поручению премьера займутся Минобрнауки и Минсельхоз.

23 декабря Минобрнауки сообщило, что совместно с Минобороны разработало модуль «Основы военной подготовки», который в ближайшее время будет включен в программы высших учебных заведений.