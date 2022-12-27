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Вице-спикер Мосгордумы и заместитель главы дирекции информационных программ «Вести» на ВГТРК Андрей Медведев написал в телеграме, что «может получиться неплохой перфоманс», если актриса Лия Ахеджакова будет играть предстоящий в Петербурге спектакль «в сопровождении „музыкантов“».

«Лия Меджидовна, а Вам нравится Вагнер?» — написал Медведев. «Музыкантами» называют бойцов ЧВК Вагнера, которая принимает активное участие в войне России с Украиной. Основатель частной военной компании — бизнесмен Евгений Пригожин, близкий к президенту РФ Владимиру Путину.

4 января в петербургском ДК «Выборгский» состоится спектакль «Мой внук Вениамин» с Лией Ахеджаковой в главной роли.

Медведев написал пост, прокомментировав публикацию в телеграме депутата Мосгордумы Кирилла Щитова. Щитов опубликовал афишу спектакля с комментарием: «У вас там в Питере все с головой в порядке?»

Депутат процитировал слова Лии Ахеджаковой, которая в мае 2022 года, выступая против войны, заявила, что ей «стыдно за своих сограждан». Актриса также отмечала, что «устала от мнимого величия России».

Лия Ахеджакова узнала про пост Медведева от «Медузы». «А он [Медведев] в Питере будет? Он с нами едет в Питер? А с какой целью? <…> Может быть, он едет с целью запретить мой спектакль?» — сказала актриса в комментарии «Медузе».

Она добавила: «Какой Вагнер? Он имеет в виду композитора? А почему он лично у меня не спросит про композиторов? <…> Если человек <…> говорит, что мне нужен оркестр из ЧВК Вагнера, то за этим кроется издевательство».

Представитель актрисы Ефим Спектор отказался комментировать пост Медведева.

После начала российского вторжения в Украину Лия Ахеджакова неоднократно выступала за прекращение войны и призывала людей не молчать о своей антивоенной позиции.

В 2022 году в Москве отменили спектакль театра «Современник» «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой в главной роли. На него жаловалась организация «Офицеры России», обнаружившая в постановке «гей-пропаганду», «оскорбление ветеранов» и «разжигание межнациональной розни».

Лия Ахеджакова: «Ребятки, не молчите, всё равно нам хана»//«Скажи Гордеевой» Скажи Гордеевой