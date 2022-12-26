В Индии погиб владимирский депутат и бизнесмен Павел Антов, входивший в список богатейших российских госслужащих

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В возрасте 65 лет умер депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов. Об этом сообщается на сайте заксобрания. Источник ТАСС рассказал, что депутат погиб во время отдыха в Индии.

Индийский телеканал NDTV 25 декабря сообщил о смерти 65-летнего россиянина по имени Павел Антом. По информации NDTV, он выпал из окна гостиницы в штате Одиша, где отдыхал с составе туристической группы из четырех человек.

Неназванный офицер индийской полиции заявил NDTV, что это мог быть суицид. По его словам, за два дня до смерти «Павла Антома» в том же отеле нашли мертвым одного из его спутников, которого NDTV называет Владимиром Биденовым.

Владимирское издание «Зебра ТВ» пишет, что речь идет о друге Антова, 61-летнего предпринимателя из Йошкар-Олы Владимира Быданова.

Генеральный консул России в Калькутте Алексей Идамкин заявил РИА Новости, что полиция штата Одиша и генконсульство в Калькутте не видят ничего подозрительного в смерти двух россиян в Индии. По его словам, расследование по делу первого умершего уже завершено, а его тело кремировано.

Павел Антов — основатель крупного производителя мяса и колбасной продукции «Владимирский стандарт». В законодательное собрание Владимирской области избрался в 2018 году от «Единой России», возглавлял там комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии.

После избрания депутатом Антов задекларировал доход в 9,97 млрд рублей и занял первое место в рейтинге самых богатых российских госслужащих, который составляет журнал Forbes. В следующем таком рейтинге (за 2020 год) Антов опустился на 26-е место, в рейтинг 2021 года он не вошел.