На горнолыжном курорте в Австрии около десяти человек попали под лавину

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Около десяти человек попали под лавину на горнолыжном курорте в австрийском регионе Форарльберг, сообщает агентство APA.

Лавина сошла около 15:00 по местному времени (17:00 мск) в районе горы Тритткопф (2720 метров). На поиски пропавших людей направили вертолеты, а также несколько групп спасателей с собаками. В поисках участвуют более 100 человек. Людей с помощью прожекторов собираются искать в темноте.

Поздним вечером полиция сообщила, что одного человека спасли, он травмирован. В каком он состоянии, не уточняется.