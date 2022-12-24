В Кемерово при пожаре в нелегальном доме престарелых погибли 13 человек

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Вечером 23 декабря в Кемерово загорелся нелегальный дом для престарелых. В результате пожара погибли 13 человек. Об этом сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

«Сгорел частный дом на улице Таврической. Установлено, что он нелегально использовался для круглосуточного содержания пожилых людей. Никакие системы пожаротушения там предусмотрены не были», — сообщил «Интерфаксу» сотрудник экстренных служб.

По данным ТАСС, на момент прибытия пожарных огнем была охвачена кровля. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров.

РИА Новости пишет, что пожар удалось ликвидировать к 23:15. Причиной возгорания в правоохранительных органах назвали неправильную эксплуатацию печи. Всего к тушению пожара было привлечено более 80 человек и 28 единиц техники. В данный момент пожарные продолжают разбор завалов.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту произошедшего.