Организатору частного приюта в Кемерово, где при пожаре погибли 22 человека, предъявлено обвинение
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Организатору частного приюта в Кемерово, где в результате пожара 24 декабря погибли 22 человека, предъявлено обвинение, сообщил Следственный комитет.
Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.
Из пресс-релиза следует, что СК будет ходатайствовать об аресте обвиняемого.
По предварительной информации, мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации.
Обогрев дома осуществлялся угольным котлом. Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял.
Имя задержанного в пресс-релизе не называется. По данным СМИ, приют организовал Андрей Смирнов — владелец магазина кормов и пастор местной евангельской церкви.