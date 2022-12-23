The Moscow Times: Кремль запретил подконтрольным СМИ писать о мобилизации

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Кремль запретил подконтрольным властям СМИ распространять любые заявления, касающиеся мобилизации. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на свои источники в российских СМИ.

«До этого мы могли писать и про текущую мобилизацию, и про возможные сценарии и прогнозы. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат Госдумы или сенатор», — сказал один из источников издания.

По словам собеседников The Moscow Times, негласное распоряжение поступило из администрации президента накануне новогодних праздников. Издание предполагает, что Кремль принял это решение на фоне слухов о второй волне мобилизации, а также предложения министра обороны Сергея Шойгу, касающегося увеличения численности российской армии.

Мобилизация в России началась 21 сентября и, как утверждают российские власти, закончилась в конце октября, однако президент России Владимир Путин до сих пор не подписал соответствующего указа. Власти настаивают, что в подобном указе нет необходимости.

21 декабря министр обороны Сергей Шойгу анонсировал масштабную реформу армии. В частности, он предложил увеличить предельную численность армии с 1,15 миллиона до 1,5 миллиона человек, а также увеличить число контрактных военнослужащих на 290 тысяч — до 695 тысяч. Помимо этого, министр предложил разрешить срочникам заключать контракт с Минобороны сразу после призыва.

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