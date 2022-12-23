Россия не будет поставлять нефть по контрактам с потолком цен, добычу придется снизить

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Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» подтвердил, что поставки нефти из РФ в страны, поддержавшие потолок цен на российскую нефть, будут запрещены. Соответствующий указ президента, по его словам, будет опубликован в ближайшее время.

«В рамках этого указа — запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом», — цитирует Новака РИА Новости.

В этих условиях, заявил вице-премьер, Россия готова к частичному сокращению добычи нефти — «где-то на 500-700 тысяч баррелей в сутки». «Это для нас примерно пять — семь процентов», — сказал он, подчеркнув, что речь идет о незначительном объеме, но тем не менее «такие риски существуют».

С 5 декабря начало действовать соглашение о потолке цен на российскую нефть, перевозимую по морю в страны Евросоюза, Австралию и страны . Разрешено покупать и перевозить нефть из России только в том случае, если ее цена не превышает 60 долларов за баррель (исключения сделаны для Венгрии, Болгарии, Словакии, Чехии и Хорватии).

Предполагается, что такая мера поможет сократить поступления в российский бюджет и, таким образом, ослабить возможность РФ финансировать войну в Украине. Власти РФ неоднократно заявляли, что не будут поставлять нефть в страны, которые поддержали потолок цен.

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