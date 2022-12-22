Производитель чипсов Pringles компания Kellogg договорилась о продаже бизнеса в России «Черноголовке»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Американская компания Kellogg, производящая сухие завтраки и закуски, в том числе чипсы Pringles и продукты под брендом «Любятово», достигла договоренности о продаже своих российских активов.

Как стало известно «Коммерсанту», заводы Kellogg в России покупает «Черноголовка». Официально обе компании пока сделку не прокомментировали.

На российский рынок, напоминает издание, Kellogg пришла в 2008 году, купив шесть предприятий у United Bakers. По состоянию на конец 2022 года, компания управляла тремя заводами в Воронеже, Пскове и Вязьме, где выпускает продукты под брендом «Любятово».

«Черноголовка» занимается производством безалкогольных напитков, закусок, сладостей, детского питания. Среди брендов группы — Fantola, «Байкал», Turbo Energy, Bon Giorno, Fryʼs, «Савинов».

После начала войны многие иностранные компании объявили о приостановке работы в РФ или об уходе с российского рынка. В частности, Kellogg перестала поставлять в Россию чипсы Pringles — одну из самых популярных марок в этом сегменте рынка. В середине декабря сообщалось, что товарные запасы Pringles в России подошли к концу, и эти чипсы почти повсеместно исчезли из продажи.

Всего, по подсчетам исследователей из Йельского университета, после начала войны в Украине более 1000 иностранных компаний сообщили о сокращении своей деятельности на территории России или полном уходе с российского рынка.

Читайте также

Российская экономика не рухнула из-за войны и санкций. Переживет ли она мобилизацию и аннексию? Спойлер: все очень плохо

Читайте также

Российская экономика не рухнула из-за войны и санкций. Переживет ли она мобилизацию и аннексию? Спойлер: все очень плохо