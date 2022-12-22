Госдума приняла закон о работе такси. Службы заказа будут обязаны хранить и передавать полиции данные о совершенных поездках

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Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, регулирующий работу такси. Он обязывает перевозчиков хранить данные о совершенных поездках и передавать эту информацию по требованию правоохранительных органов. Соответствующий документ опубликован на сайте Думы.

Согласно закону, хранить информацию о совершенных поездках в течение полугода должны будут водители и службы заказа такси. В первом случае подразумевается, что водители будут вести журналы заказов, который они смогут передать правоохранительным органам по требованию, в то время как службы такси будут обязаны предоставить органам безопасности непосредственный доступ к своим информационным системам и базам данных.

Новый закон также вводит ряд требований к перевозчикам. В частности, теперь агрегаторы такси должны будут открывать представительства в регионах присутствия и заключать договоры с самозанятыми, а в случае ДТП с самозанятым агрегатор будет обязан взять на себя выплату компенсации пострадавшему пассажиру, если водитель по каким-то причинам не может покрыть сумму ущерба.

Кроме того, закон вводит запрет на вождение такси для граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за насильственные преступления. Также к вождению такси не допустят граждан, которых за последний год лишали водительских прав, или у которых есть более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Согласно действующему законодательству РФ, все организации, в том числе службы такси, обязаны передавать правоохранительным органам данные по запросу в рамках оперативно-розыскных мероприятий, то есть при условии, что возбуждено уголовное дело. Новый закон снимает это условие и необходимость запроса со стороны сотрудников правоохранительных органов.

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