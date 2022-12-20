Путин призвал спецслужбы усилить работу и «оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов»

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Работа спецслужб по ключевым направлениям должна быть усилена на фоне новых рисков и угроз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении ко Дню работника органов безопасности.

Среди таких направлений Путин перечислил борьбу с терроризмом, экстремизмом и защиту границ. В частности, он призвал спецслужбы держать под постоянным контролем места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортную и энергетическую инфраструктуру.

«Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», — заявил Путин.

Президент также отметил работу спецслужб в «новых регионах России». «Да, вам сейчас трудно: обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная», — сказал он в ролике, пообещав предоставить подразделениям на аннексированных территориях новую технику, вооружения и «опытные кадры».

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