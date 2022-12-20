Путин призвал спецслужбы усилить работу и «оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Работа спецслужб по ключевым направлениям должна быть усилена на фоне новых рисков и угроз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении ко Дню работника органов безопасности.
Среди таких направлений Путин перечислил борьбу с терроризмом, экстремизмом и защиту границ. В частности, он призвал спецслужбы держать под постоянным контролем места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортную и энергетическую инфраструктуру.
«Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», — заявил Путин.
Президент также отметил работу спецслужб в «новых регионах России». «Да, вам сейчас трудно: обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная», — сказал он в ролике, пообещав предоставить подразделениям на аннексированных территориях новую технику, вооружения и «опытные кадры».