После начала войны спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос вдвое

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После начала войны в Украине у россиян в 2,3 раза вырос спрос на зарубежную недвижимость по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает «Коммерсант». По сравнению с 2019 годом — до начала пандемии коронавируса — спрос вырос в 1,7 раза.

При этом проект Prian.ru, занимающийся недвижимостью, отмечает, что около 80% спроса россиян конвертируются в реальные сделки, а около 75% покупателей приобрели недвижимость непосредственно для переезда.

«Сократилась доля тех, кто покупал домик у моря, чтобы ездить туда время от времени, сейчас многие приобретают жилье за границей для постоянного проживания», — сказал главный редактор Prian.ru Филипп Березин.

Основной причиной стремления россиян переехать за границу эксперт называет войну и мобилизацию. В числе наиболее востребованных стран аналитики называют Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Грузию, Черногорию, Таиланд и Болгарию.

В то же время управляющий партнер компании Parus Real Estate Марина Шалаева обратила внимание, что у россиян также вырос спрос на европейскую недвижимость, добавив, что страны Евросоюза после начала войны стали менее доступны для граждан России. По словам Березина, это связано с «трудностями при переводе средств и „токсичностью“ российских паспортов».

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин объявил мобилизацию, в результате чего многие россияне решили бежать из страны. В первые дни мобилизации были выкуплены все билеты на авиарейсы из России, а на сухопутных границах образовались многокилометровые пробки, в которых люди проводили по несколько дней. Точно не известно, сколько россиян уехало после начала войны в Украине, и сколько уехало после начала мобилизации, но эксперты полагают, что речь может идти о сотнях тысяч человек.

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