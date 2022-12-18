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В Иркутской области загорелось нефтегазовое месторождение

Источник: ТАСС

В Иркутской области на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении произошел пожар.

Согласно сообщению МЧС, горит технологическая установка комплексной подготовки природного газа.

По предварительным данным, пострадал один человек, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Площадь возгорания оценивается в тысячу метров, пожару присвоен третий уровень сложности, заявил он. В МЧС позже заявили, что площадь пожара составляет 400 метров.