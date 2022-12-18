В Иркутской области загорелось нефтегазовое месторождение

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В Иркутской области на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении произошел пожар.

Согласно сообщению МЧС, горит технологическая установка комплексной подготовки природного газа.

По предварительным данным, пострадал один человек, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Площадь возгорания оценивается в тысячу метров, пожару присвоен третий уровень сложности, заявил он. В МЧС позже заявили, что площадь пожара составляет 400 метров.