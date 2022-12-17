Минцифры предупредило о «массовых угонах» аккаунтов в телеграме

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Пользователи мессенджера Telegram столкнулись 17 декабря с массовыми попытками кражи аккаунтов, сообщает Минцифры РФ.

Схема «угона», по версии министерства, выглядит так: из списка контактов человеку приходит сообщение о подарке — подписке на Telegram Premium. Когда пользователь нажимает на кнопку, ему приходит «код авторизации» якобы для активирования подписки.

Если пользователь вводит код, его аккаунт открывается на компьютере злоумышленника.

«Новый аккаунт тут же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остается», — пояснили в ведомстве.

Аккаунт останется в безопасности, если на нем включена двухфакторная аутентификация, напоминает Минцифры.