Анджелина Джоли ушла с поста спецпосланника ООН по делам беженцев, который занимала 10 лет

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Американская актриса Анджелина Джоли покинула пост специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Об этом сообщается на сайте организации.

Джоли сотрудничала с УВКБ с 2001 года. Сначала она была послом доброй воли, в 2012-м получила статус спецпосланника организации. Актриса приняла участие в более чем 60 полевых миссиях УВКБ. Среди последних стран, которые она посетила, были Йемен и Буркина-Фасо.

«Анджелина Джоли долгое время была важным партнером УВКБ ООН. Мы благодарны ей за десятилетия службы, за ее самоотверженность и за то, что она сделала для людей, вынужденных покинуть свои дома», — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Джоли сообщила, что продолжит свою гуманитарную деятельность, напрямую сотрудничая с беженцами и с местными организациями помощи им.

Анджелина Джоли заинтересовалась проблемами беженцев во время съемок первого фильма про Лару Крофт, которые проходили в Камбодже в 2000 году.

В 2022 году Джоли приезжала в Украину в качестве спецпосланника УВКБ.

Вот как это было Анджелина Джоли приехала в Львов с гуманитарной миссией. Из-за угрозы ракетного удара она была вынуждена бежать в укрытие