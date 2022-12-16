В Хабаровском крае перевернулся междугородний автобус. Погибли восемь человек, больше 20 пострадали

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По последним данным, восемь человек погибли в результате ДТП в Нанайском районе Хабаровского края, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на районную больницу.

Из-за дорожной аварии пострадали 22 человека, пишет ТАСС. 19 пострадавших на вертолетах перевезли в Хабаровск, еще троих отпустили на амбулаторное лечение.

Авария произошла на 178 километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, пишет ТАСС. Водитель автобуса не справился с управлением на повороте, после чего автобус съехал в кювет и упал на бок. По данным СМИ, автобус перевозил вахтовых рабочих.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ).