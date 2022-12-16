В Берлине из самого большого в мире цилиндрического аквариума вытек миллион литров воды

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16-метровый аквариум AquaDom, располагавшийся в отеле Dom Aquaree в центре Берлина, лопнул утром 16 декабря — один миллион литров воды вытек во двор и на улицу, двое человек пострадали. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на спасателей.

Так аквариум AquaDom выглядел до происшествия. 1 февраля 2005 года Schöning AquaDom / imago / Scanpix / LETA

Видео случившегося опубликовали очевидцы. Один из постояльцев Dom Aquaree написал в твиттере, что аквариум в его отеле «взорвался посреди ночи».

В Берлине лопнул аквариум с миллионом литров воды Meduza

В пожарной службе заявили, что гигантский резервуар разрушился очень быстро. «Если аквариум неисправен, он резко лопается», — сказал представитель пожарной службы. По данным Focus, около 1500 особей рыб 100 разных видов, которые обитали в аквариуме, погибли. 350 постояльцев отеля попросили покинуть его.

Аквариум AquaDom располагался в центре Берлина, недалеко от площади Александерплац. В Dom Aquaree говорили, что AquaDom — самый большой отдельно стоящий цилиндрический аквариум в мире. Его открыли в 2003 году, а в 2020 году модернизировали.