МИД РФ заявил о покушении на главу «Русского дома» в ЦАР. Он связан с Евгением Пригожиным

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В Центральноафриканской республике (ЦАР) было совершено покушение на , заявило министерство иностранных дел РФ.

Сытый вскрыл посылку, которая была начинена взрывчаткой. Его доставили в госпиталь. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РБК в посольстве России в ЦАР.

Российский МИД назвал случившееся терактом и предположил, что его целью было помешать деятельности «Русского дома» и навредить «успешному развитию дружественных отношений» между РФ и ЦАР.

Дмитрия Сытого связывали с Евгением Пригожиным — создателем ЧВК Вагнера, которая действует в ЦАР. В 2020 году Сытый попал под американские санкции в качестве сотрудника структур Пригожина.

После покушения на Сытого бизнесмен заявил, что раньше тот получал угрозы.

«11 ноября Дмитрию Сытому из Того пришла посылка с фотографией его сына, проживающего во Франции. В ней была записка, в которой говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если „русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов“. Сегодня ему вновь пришла посылка. Несмотря на все инструкции по соблюдению мер безопасности, Дмитрий Сытый, находясь в состоянии аффекта и думая, что в посылке голова сына, открыл ее. Произошел взрыв. <…> Прежде чем потерять сознание, Дмитрий Сытый успел сказать: „Я видел записку: „Это тебе от всех французов, русские уберутся из Африки““», — утверждает Пригожин.

Власти Франции заявили, что не имеют отношения ко взрыву, при котором пострадал Сытый.

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