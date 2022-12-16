Apple откажется от аренды офиса рядом с Кремлем

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Американская корпорация Apple намерена отказаться от аренды российского офиса в бизнес-центре «Романов двор», расположенном рядом с Кремлем, сообщает РБК со ссылкой на два источника на рынке коммерческой недвижимости.

По данным консалтинговой компании CORE.XP, Apple в 2017 году впервые арендовала в бизнес-центре 3,5 тысячи квадратных метров, после чего увеличила площадь до 4,7 тысячи квадратных метров. После начала пандемии ковида в 2020 году офис использовали не в полном объеме, говорит один из источников РБК. Договор аренды ООО «Эппл Рус» рассчитан до января 2025 года

В конце сентября источники газеты «Ведомости» сообщили, что Apple вывезла большинство сотрудников российского офиса в Кыргызстан, еще часть уехала в Дубай и Лондон.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину компания Apple наравне с другими иностранными производителями электроники прекратила поставки в Россию. Среди прочего компания ограничила работу Apple Pay в России.

Из-за ухода иностранных компаний доля свободных помещений в наиболее дорогих бизнес-центрах Москвы выросла с 3,9% до 23,9%, сообщила РБК руководитель отдела услуг корпоративным клиентам CORE.XP Юлия Башмарина.