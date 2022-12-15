В России впервые выписали штраф за недостаточно большие буквы плашки «иноагента»

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Ярославский блогер , включенный в реестр «иностранных агентов», был оштрафован на 10 тысяч рублей из-за того, что использовал недостаточно большие буквы в плашке «иноагента», начинающейся со слов «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО».

Как сообщила газета «Коммерсант», в суд обратилась прокуратура, у которой возникли претензии из-за публикации Алексеева во «ВКонтакте», сделанной в начале мая.

Закон об «иностранных агентах» требует, чтобы размер маркировки «иноагента» был в два раза больше остального текста. Чтобы выполнить это требование, блогер использовал клавишу CapsLock. При этом экспертиза, проведенная экспертно-криминалистическим центром УМВД России по Ярославской области, показала, что во «ВКонтакте» прописные буквы получаются не строго в два раза больше строчных.

26 октября Фрунзенский районный суд Ярославля, рассмотрев претензии прокуратуры, оштрафовал Андрея Алексеева на 10 тысяч рублей. 14 декабря Ярославский областной суд утвердил решение суда первой инстанции.

Это первый известный случай, когда человека, объявленного «иностранным агентом», привлекли к ответственности за недостаточный размер шрифта маркировки, сообщил «Коммерсанту» глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

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