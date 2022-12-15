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Во французском городе Монпелье во время уличных беспорядков, вызванных победой Франции в матче против Марокко, погиб 14-летний подросток. Его сбила машина, которую окружили футбольные фанаты. Смерть подростка, имя которого не раскрывается, подтвердила депутат Национального собрания Франции Натали Озьоль.

Видео инцидента, произошедшего в ночь на 15 декабря, в социальные сети выложили очевидцы. На этих записях можно увидеть, как группа людей окружила автомобиль, на окне которого висел французский флаг. После того, как один из фанатов сорвал этот флаг, водитель попытался резко выехать из окружения, сбив при этом несколько человек. Раненого подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он вскоре умер от полученных травм.

Sports.ru пишет, что водитель пытался скрыться с места происшествия, бросив свой автомобиль неподалеку, однако сотрудники правоохранительных органов вскоре его задержали.

Франция 14 декабря со счетом 2-0 обыграла Марокко в полуфинале чемпионата мира по футболу. При этом марокканская сборная стала первой в истории африканской командой, добравшейся до полуфинала ЧМ.

После завершения матча футбольные фанаты устроили беспорядки во многих французских городах, включая Париж, Лион, Анси, Ниццу и Авиньон. В некоторых случаях сотрудникам правоохранительных органов пришлось применять спецсредства для разгона болельщиков.

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