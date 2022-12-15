В Ангарске на нефтезаводе произошел пожар. Двое погибли, пятеро пострадали

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По меньшей мере двое человек погибли и еще пятеро пострадали в результате пожара, произошедшего на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в Ангарске Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

В МЧС сообщили, что около 11:00 по местному времени (6:00 мск) ликвидировали возгорание на площади 2500 квадратных метров. По предварительной информации, причиной взрыва на заводе стала загазованность систем технологической установки.

В АНХК рассказали, что компания продолжает выпуск моторного топлива в полном объеме, а отгрузка товарной продукции идет по плану, пишет «Интерфакс».

Специалисты байкальского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали сейсмособытие, которое произошло в 5:54 утра (00:54 мск), что примерно соответствует времени начала пожара. При этом спасатели о взрыве официально не сообщали.

АНХК — основной поставщик топлива для Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Компания входит в госкорпорацию «Роснефть».