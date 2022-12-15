Лидеры стран ЕС согласились предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены Евросоюза

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Участники саммита лидеров стран Евросоюза согласовали решение предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщает Agence France-Presse и журналист Рикард Йозвяк.

Еврокомиссия рекомендовала дать Боснии и Герцеговине статус страны — кандидата на вступление в состав Евросоюза в октябре. 13 декабря с аналогичной рекомендацией выступил Совет ЕС.

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования

В 2003 году Евросоюз принял решение предложить странам Западных Балкан членство в ЕС, если те проведут политические и экономические реформы. Первой и пока единственной из этих стран, добившейся вступления в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году.

Босния и Герцеговина получила статус «потенциального кандидата» на вступление в ЕС в 2003 году. Ожидалось, что заявку на вступление в Евросоюз страна подаст в 2009 году, однако процесс был отложен до 2016 года.

15 декабря последняя из западно-балканских стран частично признанная республика Косово подала официальную заявку на вступление в ЕС.