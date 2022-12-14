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Актер Жан-Клод Ван Дамм посетил Украину, сообщили украинские СМИ.

В ночь на 14 декабря в тиктоке появилось видео, на котором актер стоит в окружении украинских военных и дважды говорит «Слава Украине!», а военные отвечают «Героям слава!» Где и при каких обстоятельствах снято видео, неизвестно.

13 декабря совместные фотографии с Ван Даммом также опубликовали сотрудники украинской полиции, в том числе первый замглавы департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Ранее телеканал ТСН сообщил, что Жан-Клод Ван Дамм посетил одну из частных больниц в Ужгороде Закарпатской области на западе Украины. Фотографию с актером 8 декабря опубликовал врач этой больницы, но позже пост пропал из его соцсетей. Источники ТСН отметили, что 62-летний актер посещал клинику из-за плохого самочувствия.

Сам Жан-Клод Ван Дамм пока не комментировал свой визит в Украину.

Как отмечает УНИАН, Жан-Клод Ван Дамм практические не высказывался о войне России против Украины. После начала полномасштабного российского вторжения он написал в соцсетях: «Желаю мира всему миру». В прошлом актер говорил, что дружит с Владимиром Путиным. Он также встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.