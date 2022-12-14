В Турции с 1 января 2023 года введут налог на проживание в отелях

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В Турции с 1 января 2023 года начнут взимать так называемый туристический налог за проживание в отелях и других объектах размещения. Ставка налога составит 2%, говорится в сообщении (.pdf) правительственной газеты Resmi gazete.

Сбор распространяется на все частные гостиницы, мотели, курортные поселки, пансионаты, апарт-отели, гостевые дома и кемпинги. Налог станут взимать сами гостиницы, которые добавят его в стоимость.

Первоначально налог, утвержденный парламентом Турции в 2019 году, планировали ввести с апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса отложили.

По оценке министерства культуры и туризма Турции, по итогам 2022 года страну посетят 51,5 миллиона туристов, что даст доход в размере 46 миллиардов долларов. В 2023 году Турция ожидает, что в страну приедут 60 миллионов туристов.