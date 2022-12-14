Хакеры опубликовали данные более миллиона пользователей сервиса Level.Travel

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В интернете в открытом доступе появилась база данных пользователей сервиса подбора путешествий по туроператорам Level.Travel, сообщает профильный телеграм-канал «Утечки информации». Как утверждается, к утечке причастны «проукраинские» хакеры из группировки NLB.

База состоит из трех файлов, в самом крупном из них содержится 1,57 миллиона строк с данными о зарегистрированных клиентах и купленных ими турах.

В общей сложности эксперты насчитали в ней около 40 тысяч уникальных номеров телефонов и 1,2 миллиона уникальных адресов электронной почты. Среди прочего в базе содержатся такие сведения, как ФИО, дата рождения, пол, серия/номер загранпаспорта, даты его выдачи и срока действия, идентификаторы соцсетей, IP-адрес и стоимость тура.

Данные, представленные в утечке, датируются промежутком от 5 марта 2012 года по 14 декабря 2022 года.