Доля нераспроданных квартир в новостройках по всей России достигла рекордных 66%

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В декабре 2022 года площадь нераспроданных квартир в новостройках по всей России достигла 66 миллионов квадратных метров или 66% от общего объема жилья в стадии строительства.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты компании «INFOLine-Аналитика», которые проводились на основе данных единой информационной системы жилищного строительства.

Как отмечает издание, это максимальный показатель как минимум с января 2020 года. Тогда площадь нераспроданных квартир составляла почти 62 миллионов квадратных метров или 60% объектов в стадии строительства.

В свою очередь гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что это самый высокий показатель нераспроданных квартир за всю историю современного российского рынка жилья.

По данным аналитиков госкомпании «Дом.РФ», сейчас объем нераспроданного жилья в новостройках по России превышает 41 миллион квадратных метров, что на 44% больше, чем в начале 2021 года. Еще около 25 миллионов квадратных метров строящегося жилья приходится на проекты, где продажи еще не открыты.

На снижение спроса на жилье, по мнению Бурмистрова, влияет динамика численности населения. «В 2023 год мы входим не только с устойчивым превышением смертности над рождаемостью, но и с масштабной волной эмиграции. И эта эмиграция негативно влияет на спрос на жилье, так как уезжают наиболее обеспеченные граждане: 50% всех долларовых миллионеров уехали из России с марта по ноябрь 2022 года», — пояснил он.

Кроме того, на спрос продолжит влиять то, что россияне перешли в режим жесткой экономии и не готовы сейчас активно тратить деньги даже на обустройство жилья, считает гендиректор «INFOLine-Аналитики».

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