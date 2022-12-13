Вышел трейлер фильма «Человек-паук: Через вселенные 2»
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Студия Sony Pictures выпустила первый трейлер анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные 2».
В фильме продолжается история чернокожего подростка Майлза Моралеса, который стал одним из главных героев первой части.
Премьера фильма «Человек-паук: Через вселенные 2» в кинотеатрах намечена на 2 июня 2023 года.
«Человек-паук: Через вселенные», вышедший в 2018 году, получил премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм».