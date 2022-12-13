В Беларуси началась внезапная проверка боеготовности армии

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Минобороны Беларуси объявило о проведении 13 декабря внезапной проверки боевой готовности Вооруженных сил республики.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках проверки «войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина».

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 11 декабря сообщал, что Россия стремится создать постоянную военную базу на территории Беларуси и проводит «информационные кампании», пытаясь заставить Минск поддержать наступательные действия в Украине. Однако, считают эксперты, вторжение Беларуси в Украину в обозримом будущем маловероятно «из-за внутренней динамики внутри страны».

В утренней сводке Генштаба ВСУ от 13 декабря говорится, что украинские военные не наблюдают признаков формирования наступательной группы со стороны Беларуси. В то же время мониторинговая группа «Белорусский гаюн» сообщает, что российские военные в Беларуси перебрасывают технику ближе к границам Украины.

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Война Двести девяносто третий день