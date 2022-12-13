РБК: из перечня социально значимых продуктов для россиян предложили исключить говядину и яблоки

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Перечень для россиян следует пересмотреть и сократить — например, из него можно исключить говядину и яблоки. Как пишет РБК, такой вывод содержится в исследовании состояния продовольственной безопасности в России в условиях высокой волатильности потребительских цен в 2021–2022 годах.

Документ, имеющийся в распоряжении издания и содержащий рекомендации для правительства РФ, был подготовлен центром агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Эксперты пишут, что доля социально значимых продуктов в расходах россиян небольшая, а ограничение цен на них, устанавливаемое правительством, имеет в основном «психологический эффект».

Авторы доклада предлагают исключить из перечня те продукты, которые входят в рацион наиболее обеспеченных семей (например, говядину), или являются в значительной мере импортными (например, яблоки), или занимают в бюджете семей мизерную долю.

Правительство РФ может вмешиваться в ценообразование продуктов социальной значимости, если какой-то из них подорожал хотя бы в одном регионе более чем на 10% (за исключением сезонного фактора) в течение 60 дней подряд. В таком случае для этого продукта могут установить предельные розничные цены на срок до 90 дней.

В 2022 году в период с 29 апреля по 6 мая были основания для введения предельных цен на 16 из 24 социально значимых продуктов, но правительство РФ этого не сделало, пишет РБК.