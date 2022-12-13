Хакеры взломали «Московскую электронную школу», где публикуют оценки, и выложили больше трех миллионов телефонных номеров. В мэрии Москвы это отрицают

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Обновление. В пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы сообщили ТАСС, что «опубликованные материалы не имеют отношения к реальным данным пользователей „Московской электронной школы“». В департаменте отметили, что данные пользователей «находятся под защитой». При этом несколько пользователей «Московской электронной школы» сообщили «Медузе», что нашли свои данные в опубликованной базе данных.

«Проукраинские» хакеры из группировки NLB выложили в открытый доступ базу данных сервиса «Московская электронная школа», актуальную на август 2021 года, сообщили профильные телеграм-каналы, в том числе Data1eaks.

База данных содержит более 17 миллионов строк, в том числе такие данные, как ФИО, дата рождения, СНИЛС, логин в системе, а также электронная почта и номер мобильного телефона.

Как отмечает Data1eaks, в базе указаны 3 317 710 уникальных телефонных номеров. «Утечка затронула огромную часть жителей Москвы, в том числе детей-школьников», — пишет проект, запустивший бот, через который можно проверить, есть ли номер в базе.

В сентябре «Коммерсант» сообщал, что хакеры атаковали сервис московского правительства «Московская электронная школа», из-за чего тот был несколько дней недоступен.

У «Московской электронной школы» есть сервисы для учеников и родителей — электронный дневник, портфолио учащегося и другие, для учителей — электронный журнал, конструктор домашних заданий.