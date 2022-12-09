«Все стабильно у нас, никаких вопросов и проблем нет». Путин заявил, что «спецоперация идет своим чередом»

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Президент России Владимир Путин заявил, что не видит проблем с проведением «спецоперации» в Украине.

«СВО идет своим чередом, все стабильно у нас, никаких вопросов там и проблем сегодня нет», — сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек. Пресс-конференцию транслировали в эфире телеканала «Россия 24».

Путин также пояснил свои слова, произнесенные на заседании президентского Совета по правам человека 7 декабря. Тогда он сказал, что «спецоперация» может быть «длительным процессом».

«Я имел в виду длительность процесса урегулирования», — заявил Путин. Он добавил, что «так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются „на земле“».

Российская армия с конца июня фактически не ведет наступательных операций в Украине. При этом российское руководство и военное командование не раз утверждали, что «спецоперация» идет по плану. В сентябре Вооруженные силы Украины провели успешное контрнаступление в Харьковской области. В ноябре российские войска отступили из Херсона.

21 сентября в России была объявлена мобилизация, в ходе которой призывники постоянно жаловались на плохую подготовку к боевым действиям и нехватку экипировки. Независимые СМИ писали, что мобилизованных отправляют на фронт через считанные дни после призыва.

«Би-би-си» и по состоянию на 9 декабря установили имена 10 тысяч российских военных, погибших в Украине. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что потери российской армии убитыми и ранеными — больше 100 тысяч человек.

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