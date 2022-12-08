Путин предложил Казахстану и Узбекистану создать «тройственный газовый союз». В Ташкенте заявили, что политические условия в обмен на газ не примут

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Ташкент ведет с Москвой переговоры о транспортировке российского газа через Казахстан и Узбекистан, но в случае достижения договоренности это будет «технический контракт», а не союз. Об этом, как пишет Reuters, заявил вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов.

«Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на основе коммерческого договора купли-продажи. Мы никогда не пойдем на политические условия в обмен на газ. Короче говоря, мы получим предложенный нам газовый контракт только в том случае, если мы на него согласимся, в противном случае — нет», — сказал Мирзамахмудов.

О том, что Россия обсуждает с Казахстаном и Узбекистаном идею создания «тройственного газового союза», рассказал 29 ноября ноября пресс-секретарь казахстанского президента Руслан Желдибай. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин предложил создать координационный механизм для транспортировки газа.

«Да, такие направления сотрудничества рассматриваются поскольку, и Россия, Казахстан, и Узбекистан еще с СССР имеют единую газотранспортную систему. Фактически у нас есть большие возможности для расширения взаимного сотрудничества, в том числе и по поставкам газа, переработке», — подтверждал вице-премьер РФ Александр Новак.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил 30 ноября, что газовый союз еще рано обсуждать. «Но принципиальная позиция Казахстана заключается в том, что Казахстан не дозволяет использовать свою территорию для обхода санкций. В то же время мы сами не поддерживаем санкции как метод решения международных проблем», — сказал Василенко.

После вторжения в Украину Россия остановила транспортировку газа в Евросоюз по газопроводу «Северный поток — 1» (как считали в ЕС, с целью давления). В сентябре на «Северном потоке — 1» и так и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке — 2» произошли несколько взрывов, из-за чего газопроводы пока не могут использоваться для транспортировки газа. На фоне снижения поставок газа в Европу Россия пытается переориентироваться на другие рынки.

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