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«Никаких заявлений на этот счет не было». Песков — о словах Путина про «присоединение новых территорий»

Источник: Интерфакс

Кремль не ведет речи о присоединении новых территорий Украины, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя на брифинге для прессы слова Владимира Путина о том, что значимым результатом «специальной военной операции» стало присоединение новых территорий, представитель Кремля сказал следующее:

Об этом речи не идет. По крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что в ряде новых регионов Российской Федерации есть оккупированные территории, которые предстоит освободить.

По словам Пескова, одной из главных целей «спецоперации» была «защита людей, которые живут на юго-востоке Украины, которые живут на Донбассе». «И в рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов. Вот о чем говорил президент», — заявил он. 

Песков добавил, что «денацификация» и «демилитаризация» тоже безусловно остаются среди целей «спецоперации».

А вот что говорил накануне и ранее Владимир Путин:

Путин — о том, что у России «появились новые территории»
Meduza