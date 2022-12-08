HeadHunter внесли в реестр организаторов распространения информации. Теперь сервис обязан собирать, хранить и передавать ФСБ информацию о пользователях

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Крупнейший в России сервис по поиску работы HeadHunter добавлен в реестр организаторов распространения информации, выяснил проект «Роскомсвобода».

Общество с ограниченной ответственностью «Хэдхантер» было добавлено в реестр 5 декабря.

Как напоминает «Роскомсвобода», компании, включенные в реестр организаторов распространения информации, обязаны собирать, хранить и предоставлять ФСБ всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей, а также всю их переписку.

У HeadHunter, сообщается на сайте сервиса, около 18 миллионов уникальных пользователей в месяц, в базе сервиса по поиску работы размещен 61 миллион резюме от ищущих работу.

По состоянию на 8 декабря в реестре организаторов распространения информации 348 записей.

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