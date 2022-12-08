FT: украинские дроны, атаковавшие аэродромы в Рязанской и Саратовской областях, были созданы совместно с частным бизнесом

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Украинские беспилотники, атаковавшие в начале декабря военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях России, являются совместной разработкой государственных структур и частного бизнеса. Об этом сообщил The Financial Times советник правительства Украины по вопросам обороны, пожелавший сохранить анонимность.

Собеседник издания подчеркнул, что частная компания, которую он не стал называть, может «часто» производить новые такие беспилотники.

Как отмечает The Financial Times, ранее выдвигались версии, что атаковавшие российские военные аэродромы дроны — или разработка «Укроборонпрома», анонсировавшего беспилотник с дальностью полета до 1000 километров, или, что эксперты считали более вероятным, глубоком модернизированные Ту-141, разработанные в СССР.

Если речь идет о беспилотниках, разработанных и собранных в Украине, пишет издание, то это показывает, что страны способна создавать такие технически сложные аппараты даже в военное время.

Читайте также

Украина ударила по аэродромам в глубине России модернизированными советскими дронами. Это переломный момент для нынешнего этапа войны У Москвы больше нет монополии на уничтожение чужой инфраструктуры

Читайте также

Украина ударила по аэродромам в глубине России модернизированными советскими дронами. Это переломный момент для нынешнего этапа войны У Москвы больше нет монополии на уничтожение чужой инфраструктуры