В Курской области ликвидировали пожар на аэродроме, начавшийся из-за атаки беспилотника. Огонь более суток тушили 200 человек и три пожарных поезда

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о ликвидации пожара, начавшегося на аэродроме из-за атаки беспилотника

«Больше суток с огнем боролись свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, Противопожарной службы Курской области, министерства обороны, РЖД и других ведомств», — написал в телеграме глава региона.

Старовойт добавил, что «искренне благодарен каждому за героическое усилие: благодаря всем этим людям удалось избежать распространения огня, а, значит, и более серьезных последствий».

Пожар в аэропорту Курска, который после начала войны был закрыт для гражданских рейсов, начался в ночь на 6 декабря. Как сообщалось, загорелся нефтенакопитель. К тушению огня, в числе прочего, были привлечены три пожарных поезда РЖД.

5 декабря из-за атаки беспилотников произошли пожары на военных аэродромах дальней авиайии в Саратовской и Рязанской областях. На аэродроме в Энгельсе (Саратовская область) были повреждены два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95, в Рязанской области на аэродроме Дягилево погибли три человека. Еще четыре человека, по данным Минобороны РФ, получили ранения в результате атаки беспилотников на аэродромы, вину за которую военное ведомство возложило на Украину.

Читайте также

Украина ударила по аэродромам в глубине России модернизированными советскими дронами. Это переломный момент для нынешнего этапа войны У Москвы больше нет монополии на уничтожение чужой инфраструктуры

Читайте также

Украина ударила по аэродромам в глубине России модернизированными советскими дронами. Это переломный момент для нынешнего этапа войны У Москвы больше нет монополии на уничтожение чужой инфраструктуры