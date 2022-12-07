Талибы впервые после возвращения к власти в Афганистане устроили публичную казнь на стадионе

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В Афганистане впервые после возвращения к власти движения произвели публичную казнь. Об этом сообщает BBC News.

Казненным был житель провинции Герат по имени Таджмир, который убил человека и забрал у него мотоцикл и мобильный телефон. Смертный приговор привел в исполнение отец убитого.

Сама казнь проходила на стадионе в провинции Фарах в присутствии тысяч человек, а также десятков высокопоставленных членов «Талибана», в том числе главы верховного суда страны Абдулы Хакима Хаккани.

В середине ноября лидер «Талибана» Эмир Ахундзада прикаазал судьям при вынесении приговоров руководствоваться законами шариата. В середине ноября лидер «Талибана» Эмир Ахундзада приказал судьям при вынесении приговоров руководствоваться законами шариата. Они предусматривают наказание в виде казни, отрубания конечностей, публичного избиения плетью или забивания камнями, в частности, за кражу, вероотступничество, прелюбодеяние или убийство.

"Талибан" захватил власть в Афганистане в августе 2021 года, вскоре после того как из страны были выведены американские войска.