Госдума приняла закон о приоритетном праве мобилизованных и добровольцев на прежнюю работу после возвращения со службы

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Нижняя палата российского парламента одобрила в третьем, заключительном чтении поправки в Трудовой кодекс о приоритетном праве мобилизованных и добровольцев на прежнюю работу.

В законе говорится, что закончившие военную службу как мобилизованные, так и добровольцы «имеют преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым указанное лицо состояло в трудовых отношениях до призыва на военную службу».

Если прежняя должность недоступна, говорится в закон, то вернувшиеся с военной службы могут претендовать «на другую вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, а при их отсутствии на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу». Особо оговаривается, что «работа по соответствующей должности (соответствующая работа) не должна быть противопоказана указанному лицу по состоянию здоровья».

Поправки о приоритетном праве мобилизованных и добровольцев на прежнюю работу были добавлены к второму чтению законопроекта о проезде вахтовиков к месту работы и обратно за счет средств работодателей.

Поправки о приоритетном праве мобилизованных и добровольцев на прежнюю работу в середине ноября были добавлены в законопроект о проезде вахтовиков к месту работы и обратно за счет средств работодателей, который к тому моменту уже прошел в Госдуме первое чтение.

Мобилизация была объявлена в России в конце сентября, пункт президентского указа, в котором говорились о том, сколько человек планируют призвать на военную службу, был засекречен. Минобороны РФ заявляло, что речь идет о 300 тысячах мобилизованных. В начале ноября было объявлено, что мобилизация завершена, план по призыву на войну выполнен. Однако указ о завершении мобилизации издан не был. Планы провести дополнительную мобилизацию власти РФ отрицают.

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