Глава Международной ассоциации воздушного транспорта предложил западным странам возобновить рейсы через Россию

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Странам Запада необходимо готовиться к возобновлению авиарейсов через воздушное пространство России, отмененных с началом войны в Украине. Об этом, как сообщает The Telegraph, на конференции в Женеве заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), бывший глава компании British Airways Уилли Уолш.

По его оценкам, в 2023 году власти Китая ослабят коронавирусные ограничения, в результате чего китайские авиаперевозчики получат коммерческое преимущество перед компаниями вроде British Airways, чьи рейсы стали удлиняться на несколько часов из-за обхода российского воздушного пространства.

«С идеологической точки зрения мы должны стремиться вновь открыть воздушное пространство России, чтобы сделать его доступным для всех авиакомпаний для транзита через традиционные сибирские рейсы, чтобы Европа могла получить доступ в Азию наиболее эффективным способом», — сказал Уолш.

При этом он подчеркнул, что открытие воздушного пространства России не должно происходить, пока продолжается война в Украине.

Источник РБК, близкий к российским авиавластям, в ответ на слова Уолша сказал, что Россия готова на это «при условии строгого соблюдения паритета прав и возможностей, основываясь на положениях межправсоглашений о воздушном сообщении и Чикагской конвенции».

После начала войны в Украине Евросоюз, Великобритания, США, Канада и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В ответ Россия запретила полеты над своей территорией для 36 стран. Ряд авиакомпаний Китая, Индии и Ближнего Востока, не поддержавшие западные санкции, продолжают полеты через Россию.