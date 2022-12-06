Умерла актриса Кёрсти Элли, сыгравшая в фильме «Двое: я и моя тень»

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Американская актриса Кёрсти Элли умерла в возрасте 71 года. Причиной смерти стал рак, сообщили дети актрисы в ее соцсетях.

Evan Agostini / Invision / AP / Scanpix / LETA

«Наша необыкновенная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком, который был выявлен совсем недавно», — говорится в сообщении Уильяма Тру и Лилли Паркер.

Кёрсти Элли начала свою карьеру в 1980-х и снялась в более 70 фильмах и сериалах. В 1991 году она получила премии «Эмми» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль на ТВ» за роль в сериале «Чирс».

Среди других известных работ актрисы фильмы «Двое: я и моя тень», «Уж кто бы говорил», «И в бедности, и в богатстве», а также сериалы «Салон Вероники», «Север и Юг», «Королевы крика».