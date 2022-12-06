Президентский фонд культурных инициатив выделил многомиллионный грант ведущему конспирологических передач «Рен-ТВ» на лекции о войне в Украине

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Президентский фонд культурных инициатив выделил грант ведущему передачи «Военная тайна» Игорю Прокопенко на цикл лекций о войне в Украине. Внимание на это обратила «Сирена».

В рамках гранта Прокопенко получит 7,5 миллиона рублей. Он должен до конца февраля прочитать лекции в пяти городах России (в двух из них он уже это сделал).

В рамках выступлений автор обещает дать слушателям «правильные ориентиры» и отучить их «формировать свое представление из ложно-транслируемых идей». Целью лекций заявлено «формирование и усиление в обществе уважительного отношения к России и ее истории».

В описании цикла на сайте Президентского фонда культурных инициатив Украина почти не упоминается, однако в анонсе одной из лекций сам Прокопенко заявляет, что это главная ее тема.

Сейчас на рассмотрении в Президентском фонде культурных инициатив есть еще одна заявка Прокопенко. Он хочет получить еще 21 миллион рублей на лекции в 11 городах.

Президентский фонд культурных инициатив создавался для помощи талантливым людям из сферы культуры. После начала войны он активно выделяет средства на пропаганду — на эти цели было потрачено более миллиарда рублей; еще миллиард фонд выделил на проекты по интеграции аннексированных украинских регионов.

Игорь Прокопенко ведет передачи «Военная тайна» и «Самые шокирующие гипотезы» на телеканале «Рен-ТВ». Его неоднократно критиковали за распространение непроверенной и лженаучной информации — в частности, в одном из выпусков «Самых шокирующих гипотез» приводились доводы в пользу того, что Земля плоская.