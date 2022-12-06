Парламент Индонезии ввел уголовную ответственность за секс вне брака. Запрет будет распространяться и на иностранцев

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Парламент Индонезии принял новый уголовный кодекс страны, который среди прочего вводит уголовную ответственность — до года лишения свободы — за внебрачный секс. Согласно принятым поправкам, за сожительство до брака будет грозить шесть месяцев тюрьмы.

Новый уголовный кодекс должен утвердить президент Джоко Видодо. Власти Индонезии отвели на переход от старого кодекса к новому до трех лет. Действие нового кодекса распространяется на граждан Индонезии и иностранцев.

Новый уголовный кодекс также запрещает оскорблять действующего президента и вице-президента, государственные институты и национальную идеологию, а также пропагандировать средства контрацепции. За оскорбление президента предусмотрено до трех лет лишения свободы.

Новый кодекс должен заменить кодекс, оставшийся после того, как Индонезия получила независимость от Нидерландов в 1945 году. В прошлый раз измененный уголовный кодекс пытались принять в 2019 году, но тогда президент страны на фоне протестов отказался его подписывать.

До голосования по новому кодексу правозащитные группы предупреждали, что предложенные поправки «непропорционально сильно ударят по женщинам», пишет CNN. При этом, указывает AP, некоторые посчитали новый кодекс победой ЛГБТ-сообщества Индонезии, поскольку парламентарии отклонили поправку, вводящую уголовное наказание за секс ЛГБТ-людей.