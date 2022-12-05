Одно из крупнейших сахалинских новостных агентств Sakh.com объявило о прекращении работы после двух блокировок сайта

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Одно из крупнейших сахалинских информационных агентств Sakh.com объявило, что прекращает работу после двух блокировок сайта. Об этом говорится в заявлении редакции.

В условиях постоянных блокировок, продолжать журналистскую деятельность, писать о событиях в регионе и в стране становится не только сложно, но и опасно… Теперь жители области окажутся без нашей поддержки. Им следует проявить настойчивость, чтобы власти слышали их, узнавали об их проблемах, потребностях, и тогда, надеемся, все будет хорошо.

Sakh.com работало с 5 августа 1999 года.

Первый раз Роскомнадзор заблокировал сайт агентства по требованию Генпрокуратуры 6 августа 2022 года, напоминает . В ноябре был заблокирован второй сайт Sakh.com, который сотрудники создали взамен прежнего.

Как обращала внимание «Тайга.инфо», в марте глава сахалинского «Совета солдатских матерей» Нина Ключникова попросила «соответствующие органы» обратить «самое пристальное внимание на деятельность» Sakh.com. Она отмечала, что на форуме агентства «ежечасно появляются сообщения, порочащие вооруженные силы» и «распространяются ложные сведения о событиях на Украине». По ее словам, журналистыSakh.com, сообщая о гибели в Украине сахалинцев, «не нашли для них ни одного доброго слова».

С начала войны в Украине в России под предлогом распространения «ложной информации» о действиях российских военных были заблокированы десятки сайтов независимых СМИ.

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