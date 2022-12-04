Сын Александра Литвиненко рассказал, что его пытались мобилизовать. Он 20 лет не живет в России

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Сотрудники Минобороны РФ пытались мобилизовать 28-летнего Анатолия Литвиненко — сына бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко, убитого в Лондоне в 2006 году. Об этом Литвиненко рассказал в авторской колонке для The Observer.

По его словам, в середине октября, спустя примерно месяц после начала мобилизации, двое сотрудников военного комиссариата пришли в квартиру в Москве, где он зарегистрирован. Друзья семьи, проживающие в квартире, сообщили представителям военкомата, что Анатолий Литвиненко больше 20 лет не живет там.

Анатолий Литвиненко живет в Великобритании, где его отцу в 2000 году предоставили политическое убежище.

Александр Литвиненко погиб в Лондоне в 2006 году в результате отравления радиоактивным веществом полоний-210. По версии Великобритании, убийство совершили бывший сотрудник российских спецслужб Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Власти России, как и подозреваемые, свою причастность отрицают.

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