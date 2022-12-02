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Вышел первый трейлер фильма «Стражи галактики. Часть 3»

Источник: WSJ Live

Студия Marvel выпустила первый трейлер фильма «Стражи Галактики. Часть 3». Ролик представили на Brazil Comic Con.

Официальный трейлер фильма «Стражи Галактики. Часть 3»
Marvel Entertainment

Это третий фильм режиссера Джеймса Ганна, снятый по комиксам Marvel «Стражи галактики». Главные роли исполнили Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер и Карен Гиллан.

Премьера фильма намечена на 5 мая 2023 года.

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О предыдущей части «Стражей галактики»

«Стражи Галактики. Часть II». Десять причин пойти в кино Малыш Грут, улетный саундтрек и не только