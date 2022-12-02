Вышел первый трейлер фильма «Стражи галактики. Часть 3»
Источник: WSJ Live
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Студия Marvel выпустила первый трейлер фильма «Стражи Галактики. Часть 3». Ролик представили на Brazil Comic Con.
Это третий фильм режиссера Джеймса Ганна, снятый по комиксам Marvel «Стражи галактики». Главные роли исполнили Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер и Карен Гиллан.
Премьера фильма намечена на 5 мая 2023 года.