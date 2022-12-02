Сергей Собянин съездил на «линию обороны» российских войск в Украине

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о поездке на «линию обороны» российской армии в Украине. Соответствующие фото он разместил в своем телеграм-канале.

«Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты», — написал Собянин.

По словам мэра, он также пообщался с военнослужащими, мобилизованными из Москвы.

В каком конкретно регионе побывал мэр, он не сообщил.

Собянин с самого начала войны в Украине старался дистанцироваться от нее. Как летом рассказывали источники «Медузы», это было сделано сознательно, так как многие москвичи вторжение в Украину не поддерживали.

Летом Собянин один раз посещал Луганск, где подписал документ о сотрудничестве с самопровозглашенной ЛНР. Также Москва «взяла шефство» над Донецком и Луганском. Оно подразумевает финансовую помощь на восстановление городов и командировки московских чиновников.

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