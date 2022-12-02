Airbus за несколько месяцев полностью откажется от российского титана

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Европейская авиастроительная корпорация Airbus собирается в течение нескольких месяцев отказаться от российского . Об этом, как пишет Reuters, сообщил глава оборонного и космического подразделения Airbus Михаэль Шольхорн.

«Мы находимся в процессе разрыва связей с Россией, если речь идет о титане. Это вопрос месяцев, а не лет. <…> На данный момент Airbus все еще закупает определенный процент российского титана, но мы явно находимся на пути к независимости от него», — сказал Шеллхорн, выступая на брифинге в Мюнхене.

До российского вторжения в Украину компания Airbus покупала 65% необходимого ей титана в России, у компании «ВСМПО-Ависма» — крупнейшего мирового поставщика титана.

После начала войны Airbus призвала Евросоюз и США не вводить санкции против российского титана, чтобы не наносить ущерб аэрокосмической отрасли. Титан по-прежнему остается вне ограничений, введенных после вторжения России в Украину.

Reuters пишет со ссылкой на источники, что Airbus стала больше закупать титан в США и Японии

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