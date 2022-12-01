В России второй раз за год выросли тарифы на ЖКХ. Их обещали больше не повышать до июля 2024-го

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В России с 1 декабря выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Предельный рост цен для всех регионов на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение, согласно принятому в ноябре постановлению правительства, составил 9%.

Повышение тарифов на ЖКХ в России обычно происходит раз в год, в июле, напоминает РБК. С 1 июля 2022 года рост тарифов составил в среднем 4%. Но в сентябре Минэкономразвития анонсировало вторую за год индексацию тарифов, сославшись на необходимость «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов».

При этом ведомство отметило, что в связи с нынешним внеплановым повышением тарифов 1 июля 2023-го они повышаться уже не будут. Следующая индексация пройдет только 1 июля 2024 года.

«Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц при реализации этих тарифных решений [с 1 декабря 2022 года] вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года — на 248 рублей в месяц», — сообщало Минэкономразвития.