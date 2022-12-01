Умерла солистка Fleetwood Mac Кристин Макви

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Солистка британо-американской рок-группы Fleetwood Mac Кристин Макви умерла в возрасте 79 лет. Об этом семья Макви сообщила на ее странице в .

Кристин Макви в звукозаписывающей студии в США, 1975 год Fin Costello / Redferns / Getty Images

«Она мирно скончалась в больнице сегодня утром, 30 ноября 2022 года, после непродолжительной болезни», — написали родственники певицы.

Сообщение о смерти Кристин Макви также появилось в твиттере Fleetwood Mac и в инстаграме бывшей участницы группы, певицы Стиви Никс.

Группа Fleetwood Mac была создана в Лондоне в 1967 году. Пик ее популярности пришелся на 1970-е и 1980-е годы.

Кристин Макви (урожденная Кристин Перфект) была поклонницей Fleetwood Mac. В конце 1960-х она вышла замуж за бас-гитариста группы Джона Макви, а в 1970 году стала участницей коллектива.

Кристин Макви стала автором таких композиций Fleetwood Mac как «Little Lies», «Donʼt Stop», «Say You Love Me» и «Songbird». Она ушла из группы в 1998 году, но вернулась в нее в 2014-м.